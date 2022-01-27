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Пентагон раскрыл состав костяка американских сил для отправки в Европу

Пентагон: костяк американских сил в Европе составят элитные воздушно-десантные части

Фото: Jason Reed / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби раскрыл состав костяка американских сил, которые готовятся для отправки в Европу. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Кирби, основу сил составляют элитные воздушно-десантные части. Они включают в себя подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии, 18-го воздушно-десантного корпуса и 101-й воздушно-десантной дивизии. Помимо этого, пресс-секретарь упомянул о военнослужащих из 4-й пехотной дивизии. При этом Кирби подчеркнул, что Пентагон не собирается обнародовать полный список частей.

В то же время отмечается, что на данный момент США еще не приняли решения о начале развертывания войск, которое должно проходить под эгидой НАТО в странах Восточной Европы.

25 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс может продолжить наращивать присутствие на восточном фланге Европы, включая возможное размещение дополнительных боевых групп. По его словам, необходимо подготовиться к переброске военных из-за «российской угрозы».

Марина Совина
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