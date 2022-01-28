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Врачи предсказали россиянам естественный локдаун

Врач Водовозов: рост заболеваемости коронавирусом приведет к естественному локдауну

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом среди россиян приведет к естественному локдауну. Его слова передает URA.RU.

По мнению специалиста, это произойдет, поскольку большинство столкнется с необходимостью оставаться дома из-за контакта с зараженными или самим вирусом. «Мы сейчас видим еще один способ защиты — так называемый естественный локдаун. Когда люди массово выходят из строя. Огромное количество людей не оказывается на рабочих местах. Уменьшается активность сама по себе, особенно в крупных городах», — заявил он. Это может привести к небольшому снижению заболеваемости, предсказал Водовозов.

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Гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подтвердил вероятность только лишь небольшого снижения количества заболевших. Он отметил, что природный локдаун — это вынужденная история, когда распространение инфекции уже произошло, а не технология борьбы с пандемией. «Она нужна, чтобы уже какое-то количество случаев предотвратить, но главным образом, для того, чтобы люди подлечились, и, конечно, не ездили в общественном транспорте», — добавил он. Эксперты подчеркнули необходимость ужесточения мер заранее и сказали, что перегрузок в системе здравоохранения не избежать, но без введения мер защиты населения они будут более высокими.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова предупредила о резком росте заболевших COVID-19 среди детей. По ее словам, за последние две недели количество заболевших коронавирусом детей в России увеличилось примерно в 14 раз.

Марина Совина
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