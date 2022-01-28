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Лукашенко призвал оппозиционеров вернуться и встать на колени

Лукашенко призвал уехавшую из страны оппозицию вернуться, покаяться и понести наказание

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал уехавших из страны оппозиционеров вернуться домой, покаяться и понести наказание за свои действия. Об этом он заявил в своем послании к нации. Трансляция выступления доступна на YouTube.

Он отметил, что многие оппозиционеры разочарованы той жизнью, в которой они оказались.

«Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь», — сказал Лукашенко.

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Тем из представителей оппозиции, которые хотели бы «сохранить лицо», глава государства предложил обратиться за помощью к литовцам и полякам. «Пусть они вас на границу подкинут нам, как беглых, а мы вас заберем», — добавил он.

В своем обращении к народу Лукашенко также заявил, что с приходом оппозиции к власти в Белоруссии разместила бы свои войска НАТО. Это, уверен он, привело бы к колоссальным расходам на вооружение и размещению ракет под Смоленском.

В 2020 году в Белоруссии из-за результатов президентских выборов разразились массовые протесты. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко 80 процентов голосов, тогда как его конкурентка, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, завоевала только десять процентов голосов. Власть начала преследовать оппозиционных политиков, в результате чего многие из них покинули страну.

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Алиса Реброва
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