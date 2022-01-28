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Лукашенко назвал условие размещения войск НАТО в Белоруссии

Лукашенко: белорусская оппозиция призвала бы в страну войска НАТО, придя к власти

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белорусская оппозиция в случае прихода к власти призвала бы в страну войска НАТО, уверен президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил в послании народу, трансляция которого доступна на YouTube.

Лукашенко считает, что в 2020 году, во время массовых протестов в Белоруссии, возникла угроза полномасштабной войны и вторжения. Приход оппозиции к власти он назвал идеальным условием для размещения в стране войск НАТО.

«Я уже вам говорил, если бы только эти очумелые и невероятные в Белоруссии хотя бы на один день, как в Казахстане было, в Астане, захватили, пусть не Дворец Независимости, а какое-нибудь правительственное здание, объявили себя властью и призвали сюда натовские войска. Они были уже на низком старте», — заявил президент республики.

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По словам Лукашенко, оппозиция тянула Белоруссию в НАТО, предлагала перейти на стандарты альянса и направлять белорусских военных в его образовательные центры. Это, уверен он, привело бы к колоссальным расходам на вооружение и размещению ракет под Смоленском.

«Вы думаете, Россия бы спокойно на это смотрела?» — подчеркнул президент.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что на разрушение Белоруссии было брошено 6 миллиардов долларов. По его словам, свободная и суверенная Белоруссия не вписывалась в планы Запада, поэтому ее «неустанно пытались шатать через цветные революции».

В 2020 году в Белоруссии прошла волна протестов из-за результатов состоявшихся в республике выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, а его конкурентка на выборах, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, завоевала лишь десять процентов голосов. Ряд оппозиционных политиков были арестованы или выехали за рубеж, спасаясь от преследования.

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Алиса Реброва
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