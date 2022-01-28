Медведев оценил вероятность повторения казахстанского сценария в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в стране нет предпосылок для повторения казахстанского сценария. Об этом он сообщил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

По словам политика, большая часть соотечественников разделяет курс президента Владимира Путина. Вместе с тем зампред Совбеза отметил, что это подтверждается голосованием по поправкам в Конституцию, а также в ходе выборов в законодательные органы России.

«С другой стороны, у нас эффективное государство — подчеркиваю: эффективное государство, — которое способно отвечать на любые проявления террористической активности», — подчеркнул Медведев.

2 января в Казахстане начались протесты в связи с резким ростом цен на газ для автомобилей. Затем они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, а митингующие стали выдвигать политические требования, такие как отставка правительства и полный уход из политики экс-главы республики Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих иностранными террористами, а также распорядился открывать по ним огонь без предупреждения.