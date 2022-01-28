Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев оценил вероятность повторения казахстанского сценария в России

Медведев: в РФ нет предпосылок для событий, подобных тем, что были в Казахстане

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в стране нет предпосылок для повторения казахстанского сценария. Об этом он сообщил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

По словам политика, большая часть соотечественников разделяет курс президента Владимира Путина. Вместе с тем зампред Совбеза отметил, что это подтверждается голосованием по поправкам в Конституцию, а также в ходе выборов в законодательные органы России.

«С другой стороны, у нас эффективное государство — подчеркиваю: эффективное государство, — которое способно отвечать на любые проявления террористической активности», — подчеркнул Медведев.

2 января в Казахстане начались протесты в связи с резким ростом цен на газ для автомобилей. Затем они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, а митингующие стали выдвигать политические требования, такие как отставка правительства и полный уход из политики экс-главы республики Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих иностранными террористами, а также распорядился открывать по ним огонь без предупреждения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Медведев рассказал о бездумных ошибках СССР
На Кубани отказались от резкого повышения цен в летний сезон 2022 года
В Подмосковье школьник попал в реанимацию из-за суррогатного алкоголя
Бойцы СОБРа наказали пнувшего пенсионерку омоновца
Бывшего главу российского города обвинили в получении 17 взяток
Старейшая аквариумная рыбка прожила в аквариуме 90 лет
Доктор Комаровский назвал самые неэффективные способы повысить иммунитета
Лукашенко назвал выделенную на «разрушение Белоруссии» сумму
Медведев оценил вероятность повторения казахстанского сценария в России
В российском регионе семилетний мальчик почти сутки провел в канализации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter