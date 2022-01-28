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Собиравшегося торговать наркотиками россиянина экстрадировали из Чехии

МВД: Чехия выдала России мужчину, собиравшегося сбывать наркотики во Владимирской области

Фото: Олег Золото / РИА Новости

Из Чехии в Россию экстрадирован Владислав Буймов, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом в пятницу, 28 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в 2017 году мужчина и его сообщник забрали десять килограммов наркотиков и психотропных веществ из тайников-закладок на территории Московской области, после чего вывезли их во Владимирскую область, где собирались ими торговать. Для перевозки они нашли автомобиль, в котором была специальная полость для скрытной перевозки. Однако сбыть товар они не успели: подельника Буймова задержала полиция, а второму обвиняемому удалось скрыться от правоохранительных органов. Его объявили в международный розыск по каналам Интерпола по поручению Генпрокуратуры России. В марте 2019 года его задержали на территории Чешской Республики, а 28 января 2022 года доставили в Россию в сопровождении спецконвоя. На время следствия его поместят в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Египет выдал России экс-бухгалтера Людмилу Никитенко, обвиняемую в выводе из компании более девяти миллионов рублей на свои счета.

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Елизавета Новикова
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