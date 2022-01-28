Из Египта депортировали обвиняемую в мошенничестве россиянку

Египет выдал России Людмилу Никитенко, обвиняемую в выводе из компании более девяти миллионов рублей на свои счета. О депортации россиянки «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с 2013 по 2017 год она занимала должность главного бухгалтера ООО «Научно-производственное предприятие «Спецгеопарк» и имела доступ к его расчетным счетам. Женщина вносила ложные сведения в реестры платежей о суммах зарплаты сотрудников и незаконно перечислила на свой счет более девяти миллионов рублей.

Ее обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ («Особо крупное мошенничество»). Но россиянка успела покинуть пределы родины.

В феврале 2021 года ее объявили в розыск по каналам Интерпола, а 14 января 2022 года Никитенко задержали сотрудники правоохранительных органов Египта и выдали России.