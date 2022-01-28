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В Германии заявили о «ненужных конфликтах» из-за политики расширения НАТО

Депутат бундестага Котре: бездумная политика расширения НАТО ведет к ненужным конфликтам

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявил, что бездумная и ненужная политика расширения НАТО ведет к ненужным конфликтам. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобная воинственная риторика должна быть прекращена. Парламентарий также согласился с послом Украины в Германии Андреем Мельником, который назвал поставку Киеву пяти тысяч военных касок из ФРГ «символическим жестом». «Это нормально, если это поможет предотвратить поставки оружия», — отметил он.

Ранее Германия отказалась поставлять летальное оружие Украине. В Минобороны ФРГ посчитали, что подобные поставки не смогли бы помочь решению конфликта в Донбассе. С такой же позицией выступают канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок. Решение властей в большинстве своем поддержали и граждане Германии.

Марина Совина
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