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Продажи комиксов о Супермене упали после каминг-аута главного героя

Продажи комиксов о Супермене снизились после того, как главного героя сделали бисексуалом

Изображение: @thedcnation

Продажи комиксов о Супермене упали после того, как авторы сделали главного героя бисексуалом. Об этом пишет The Daily Wire.

Известно, что в июле прошлого года было продано только 68,8 тысячи экземпляров первого номера с обновленным супергероем. Отмечается, что раньше первый выпуск сезона реализовывали в количестве более 100 тысяч штук. К сентябрю показатели продаж снизились еще в два раза. Так, третий номер о Супермене разошелся тиражом всего лишь 34 тысячи экземпляров.

В октябре 2021 года в DC Comics объявили о том, что в девятом выпуске цикла «Супермен: Сын Кал-Эла», который появился в продаже 9 ноября, новый Супермен, сын оригинального персонажа Кларка Кента и его возлюбленной Лоис Лэйн, сделает каминг-аут как бисексуал и будет встречаться с журналистом Джеем Накамурой.

Позже фанаты серии комиксов о Супермене пригрозили расправой создателям новых выпусков из-за бисексуальности главного героя. Для круглосуточного патрулирования домов отдельных художников и сценаристов DC Comics, которые создали последнюю версию Супермена, было выделено несколько полицейских города Лос-Анджелес.

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Сергей Равин
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Продажи комиксов о Супермене упали после каминг-аута главного героя
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