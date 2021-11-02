Фанаты Супермена пригрозили создателям комикса из-за бисексуальности героя

Фанаты серии комиксов о Супермене пригрозили расправой создателям новых выпусков из-за бисексуальности главного героя. Об этом пишет TMZ со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что для круглосуточного патрулирования домов отдельных художников и сценаристов DC Comics, которые создали последнюю версию Супермена, было выделено несколько полицейских города Лос-Анджелес. По словам инсайдера, дополнительная охрана появилась и в самой студии.

Несмотря на то что недовольные читатели комикса пока не перешли от угроз к противоправным действиям, полицейские продолжат патрулировать резиденции создателей Супермена до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Ранее в DC Comics объявили о том, что в девятом выпуске цикла «Супермен: Сын Кал-Эла», который появится в продаже 9 ноября, новый Супермен, сын оригинального персонажа Кларка Кента и его возлюбленной Лоис Лэйн, сделает каминг-аут как бисексуал и будет встречаться с журналистом Джеем Накамурой. Отмечается также, что новый Супермен будет противостоять депортации беженцев.