Стилистка назвала девять вещей на все случаи жизни

Популярная в соцсетях стилистка назвала девять предметов гардероба, которые, по ее мнению, подойдут на все случаи жизни. На ставшее вирусным в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

Эксперт моды Анастейша Герранс (Anastasia Gerrans), на которую подписаны более 670 тысяч человек, регулярно делится советами по выбору удачных образов на платформе. В одном из роликов она заявила, что девушке требуется всего девять вещей, чтобы выглядеть привлекательно в любой ситуации. В эту коллекцию специалистка включила свитера черного и бежевого цветов, черный облегающий топ, белую блузку с запахом, синие джинсы, черные брюки, черную мини-юбку, шерстяное пальто и тренч.

На кадрах видео Герранс продемонстрировала несколько вариантов сочетания перечисленных вещей между собой. Например, она надела белую блузку с джинсами и бежевым тренчем, а бежевый удлиненный свитер — с пальто кремового оттенка. В заключение девушка отметила, что предложенные ею образы подойдут для стран с холодным климатом, а для жаркой погоды потребуются иные комбинации.

Ранее в январе стилисты портала Who What Wear назвали самый модный в 2022 году предмет верхней одежды. Речь идет о короткой дубленке, которая стала популярна благодаря известным брендам и блогерам. Востребованными оказались как ретромодели, так и современные интерпретации курток такого типа.