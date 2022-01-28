Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Обнаружено девять новых коронавирусов

Суперкомпьютер Serratus нашел девять новых коронавирусов среди 5,7 миллиона образцов

Изображение: Serratus Project

Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестные РНК-вирусы, включая девять новых коронавирусов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

В рамках проекта Serratus исследователи проанализировали последовательности генов в 5,7 миллиона биологических образцах (от ледяных кернов до навоза), собранных по всему миру за 13 лет, с помощью суперкомпьютера AWS, который эквивалентен по мощности 22,5 тысячи процессорам. Целью был поиск гена, кодирующего РНК-зависимую РНК-полимеразу (RdRP), которая указывает на присутствие РНК-вирусов.

Материалы по теме:
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота». Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота».Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
11 августа
Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
Мутация неизбежна.Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
24 августа

Ученые обнаружили около 132 тысяч РНК-вирусов (ранее было известно только о 15 тысячах), включая девять новых видов коронавирусов. Все коронавирусы были найдены в образцах, связанных с водными позвоночными, в том числе аксолотлем, морским коньком, рыбой-фугу и другими.

Существующие базы генетических последовательностей превышают объем в 20 петабаз, то есть 20 на 10 в 15-й степени букв ДНК, и растут в геометрической последовательности. Суперкомпьютер AWS, работающий на основе облачных вычислений, оказался способен выравнивать последовательности (то есть сравнивать гомологичные участки двух и более цепочек ДНК) со сверхвысокой пропускной способностью.

По словам авторов работы, изучение вирома Земли (совокупности вирусных геномов в масштабе планеты) важно для подготовки к следующей пандемии. Проанализированные данные охватывает лишь 0,1 процента всех видов вирусов, чье число оценивается от сотни миллионов до триллиона. Исследователи предоставили бесплатный доступ к 883 502 последовательностям, которые кодируют RdRP, включая полимеразу 131 957 РНК-вирусов, чтобы улучшить диагностику потенциально опасных вирусных инфекций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
США сделали запрос на размещение своих войск в Венгрии
Зеленский предложил покупаться в море в Одессе после слов Лаврова
Новый дивизион С-400 прикроет Москву
Российские металлурги пожаловались в прокуратуру на главу ФАС
Молдавия из-за газового кризиса резко увеличила тарифы для населения
Найдена вакансия мечты для влюбленных на изолированном острове
США поприветствовали слова Лаврова о нежелании войны с Украиной
Российский консул встретился с задержанной за протесты россиянкой в Белоруссии
Бывший тренер сборной России по хоккею рассказал о бардаке в команде
Бритни Спирс станцевала в бикини на камеру и смутила фанатов текстом под видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter