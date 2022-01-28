Мошенники разработали новую схему с обнулением счета

Мошенники разработали схему, в которой используются фишинговые сайты, маскирующиеся под сервисы по продаже билетов на концерты. Об этом предупреждает РБК.

Новым в этой схеме стало то, что после ввода данных банковской карты вместо билета покупается подписка на мошеннический сайт. Затем деньги начинают списываться со счета жертвы небольшими транзакциями с интервалом в несколько секунд, и так до полного обнуления счета.

Ведущий аналитик Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров подтвердил, что раньше масштабного использования схемы с опустошительным многократным списанием денег не фиксировалось.

Ранее в январе эксперты проекта платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» указали, что в российском сегменте Google имеется реклама, содержащая огромное количество вредоносных ссылок, часть из которых ведет на поддельные сайты банков и зараженные веб-адреса. Специалисты пояснили, что рекламные предложения строятся под конкретного пользователя в зависимости от его поисковых запросов. При этом в поисковой системе реклама выставляется без фильтрации, поэтому россияне могут наткнуться на злоумышленников.

В ноябре 2021 года россиянам назвали основной способ кражи денег у клиентов банков — им оказался фишинг. Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев объяснил, что при такой операции пользователь получает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по ссылке, которая ведет к скачиванию вредоносного ПО или передаче данных для вывода средств.