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Лавров пообещал дать ответ на притеснения RT в Германии

Лавров: Москва ответит, если притеснения RT в Германии продолжатся

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Россия даст ответ Германии, если Берлин продолжит притеснения канала RT DE. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, трансляция которого доступна на YouTube-канале МИД.

Лавров уточнил, что «немцы сами знают», что российская сторона в обязательном порядке отреагирует на действия правительства ФРГ, если оно не перестанет ограничивать вещание российского телеканала.

Ранее Сергей Лавров заявил, что у России есть все основания полагать, что германское правительство имеет непосредственное отношение к притеснению и блокировке вещания телеканала RT DE в ФРГ. Дипломат обвинил немецкие официальные лица в препятствовании деятельности журналистов в Европе.

О том, что немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE, стало известно 22 декабря прошлого года. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил RT DE, вещающий из студий в Москве, из сетки. Пресс-служба RT DE назвала действия MAAB незаконными.

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Николай Чигасов
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