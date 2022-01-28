В НАТО предложили «потаскать Украину за уши»

Западу следует наказать Украину за излишние и ненужные провокации России, сообщает портал Euractive со ссылкой на высокопоставленный источник в НАТО.

Источник предложил не проявлять излишнюю обеспокоенность. Он считает, что со временем ситуация наладится, и конфликт сойдет на нет, ведь в истории уже были подобные случаи роста напряженности, и все заканчивалось без применения насилия.

«В то же время, возможно, было бы неплохо, если бы Запад также "немного потаскал Украину за уши", поскольку некоторые лица в Киеве устраивали ненужные провокации», — добавил источник на условиях анонимности.

По его словам, США и их граждане действительно хотят деэскалации с Россией и понимают, что более явную угрозу для НАТО и Запада представляет Китай, который на данный момент тактично наблюдает за конфликтом со стороны.

«Сейчас Пекин не угрожает Западу в стратегическом или военном плане, но вы должны просчитывать все его ходы наперед, ведь Китай растет не только в экономическом плане», — добавил источник.

Ранее этот же источник рассказал, что в НАТО прекрасно понимают, что Россия не собирается использовать армию для вторжения, ведь если бы у Москвы был подобные планы, то она должна была бы развернуть огромную группировку войск, чтобы справиться с украинской армией.

28 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается начинать войну против Киева и намерена решать конфликт с США и НАТО только дипломатическими методами.