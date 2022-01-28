В Польше появится памятник героям белорусских протестов

В Польше появится памятник, посвященный героям белорусских протестов. Об этом сообщает «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Инсталляция «Проспект восходящего солнца» будет установлена в парке Шиманского, расположенном в варшавском районе Воля. Над ее созданием работает польский скульптор Павел Альтхамер.

Памятник будет включать в себя семь литых алюминиевых фигур, изображающих активистов белорусского протестного движения, которые в настоящее время находятся в тюрьме. Среди них журналист Анджей Почобут, глава Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис, активистка Мария Колесникова и бывший кандидат в президенты Сергей Тихановский.

По замыслу автора, фигуры будут высоко держать головы, будто они уже на свободе. Это, объясняет он, должно напоминать о заключенных активистах и о том, что в Польше у них есть друзья, которые страдают вместе с ними.

В 2020 году в Белоруссии разразились массовые протесты из-за несогласия общества с результатами президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, тогда как его конкурентка Светлана Тихановская завоевала только десять процентов. Власть начала преследовать лидеров оппозиции. Многие из них оказались за решеткой, другие были вынуждены покинуть страну.

В своем обращении к народу 28 января Лукашенко призвал уехавших оппозиционеров вернуться, покаяться и понести наказание за нанесенный государству ущерб. На последнее, по его мнению, у них не хватит ни собственности, ни всех денег, которые они заработают за свою жизнь.