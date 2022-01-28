Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Девушка ввела имя жениха в поисковой строке и узнала неприятный факт

Блогерша узнала, что ее жених купил кольцо до их знакомства, введя его имя в поисковике

Фото: Luke Southern / Unsplash

Блогерша под ником hreb поделилась историей о том, как ввела имя своего жениха в поисковой строке Google и узнала неприятный факт о помолвочном кольце, которое он ей подарил. На ролик с ее рассказом, опубликованный в TikTok, обратили внимание журналисты The Sun в четверг, 27 января.

По словам девушки, она от скуки захотела поискать информацию о своем возлюбленном в интернете и ввела его имя в поисковике. Одна из ссылок привела ее на сайт украшений. Там блогерша нашла отзыв своего жениха о помолвочном кольце, которое он ей подарил.

Как оказалось, комментарий был написан молодым человеком за много месяцев до их знакомства. Из этого пользовательница сделала вывод, что парень купил это украшение для другой девушки, но получил отказ и решил оставить кольцо для другой невесты.

Ролик блогерши набрал десятки тысяч комментариев. Многие пользователи назвали вскрывшийся факт веской причиной для расставания. «Я надеюсь, что это уже ваш бывший жених», «Пожалуйста, скажите, что вы его уже бросили», «Дарить такое кольцо — это плохая примета», — написали они.

Некоторые пользователи заявили, что после истории блогерши решили тоже проверить своих партнеров с помощью Google.

Ранее блогерша Кайли Росс (Kailee Ross) рассказала, как ушла со свидания с парнем из-за комментария в ее адрес. В ролике, опубликованном в TikTok, девушка пожаловалась, что новый знакомый посчитал ее слишком толстой для себя.

Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на вопрос о возможности нового локдауна в России
Москвичам пообещали снег и порывистый ветер
Названа смертельная опасность Олимпийских игр в Китае
Риелторы рассказали об изменении ипотечных ставок в 2022 году
Простой советский способ крепче спать заинтересовал американцев
Медведев назвал условие наказания антиваксеров
Медведев увидел корни недоверия к вакцинам в 1990-х годах
Медведев заявил о политических и коммерческих причинах непризнания «Спутника V»
Лавров взял на личный контроль помощь семье погибшей в Казахстане россиянки
Политолог заявил об успехе «дипломатической игры» России с США и НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter