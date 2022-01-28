Девушка ввела имя жениха в поисковой строке и узнала неприятный факт

Блогерша под ником hreb поделилась историей о том, как ввела имя своего жениха в поисковой строке Google и узнала неприятный факт о помолвочном кольце, которое он ей подарил. На ролик с ее рассказом, опубликованный в TikTok, обратили внимание журналисты The Sun в четверг, 27 января.

По словам девушки, она от скуки захотела поискать информацию о своем возлюбленном в интернете и ввела его имя в поисковике. Одна из ссылок привела ее на сайт украшений. Там блогерша нашла отзыв своего жениха о помолвочном кольце, которое он ей подарил.

Как оказалось, комментарий был написан молодым человеком за много месяцев до их знакомства. Из этого пользовательница сделала вывод, что парень купил это украшение для другой девушки, но получил отказ и решил оставить кольцо для другой невесты.

Ролик блогерши набрал десятки тысяч комментариев. Многие пользователи назвали вскрывшийся факт веской причиной для расставания. «Я надеюсь, что это уже ваш бывший жених», «Пожалуйста, скажите, что вы его уже бросили», «Дарить такое кольцо — это плохая примета», — написали они.

Некоторые пользователи заявили, что после истории блогерши решили тоже проверить своих партнеров с помощью Google.

Ранее блогерша Кайли Росс (Kailee Ross) рассказала, как ушла со свидания с парнем из-за комментария в ее адрес. В ролике, опубликованном в TikTok, девушка пожаловалась, что новый знакомый посчитал ее слишком толстой для себя.