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В Белом доме высказались о «словах» Байдена про неизбежное вторжение на Украину

Представитель СНБ Белого дома: Байден не говорил Зеленскому о неизбежном вторжении России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предупредил его о неизбежном вторжении России. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, подобные заявления — неправда. Хорн отметила, что Байден в ходе беседы отметил вероятность вторжения России на Украину в феврале. Однако президент США заявлял об этом публично уже в течение нескольких месяцев, а о большем или отличном от этого речи не идет, подчеркнула она.

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До этого корреспондент телеканала CNN опубликовал в своем Twitter-аккаунте якобы подробности переговоров Байдена и Зеленского. Он со ссылкой на неназванного представителя Киева написал о том, что Байден предупредил о неизбежности российского вторжения на Украину, «как только замерзнет земля».

Ранее сообщалось, что Байден и Зеленский провели телефонные переговоры. В Белом доме рассказали, что президент США и его украинский коллега обсудили дипломатические усилия по обеспечению европейской безопасности и возможность оказания Киеву дополнительной экономической поддержки. В частности, в телефонном разговоре лидеры двух стран подтвердили принцип «ничего об Украине без Украины».

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.

Марина Совина
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