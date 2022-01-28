Верке Сердючке предложили запретить въезд в Россию из-за избытка своих придурков

Депутат Госдумы, бывший премьер-министр самопровозглашенной ДНР Александр Бородай призвал закрыть украинскому певцу Андрею Данилко, известному сценическим образом Верки Сердючки, въезд в Россию из-за песни о Бандере. Об этом он заявил «Газете.ру».

«Существу по имени Верка Сердючка все позволено. Реагировать как-то серьезно на это я бы не стал. Хотя въезд в страну не помешает запретить. Хотя бы по той причине, что у нас своих придурков хватает», — заявил он.

Данилко исполнил песню «Батько наш Бандера» про идеолога украинского национализма, лидера «Организации украинских националистов» (ОУН-УПА запрещена в России как экстремистская организация) Степана Бандеру на российском телеканале «Че».

Позже он объяснил, что это была импровизация, а не спланированный заранее номер. Кроме того, отметил артист, программа была записана несколько месяцев назад, когда в TikTok только набирал обороты флешмоб по исполнению этой песни школьниками. Он также отметил, что не вкладывал в исполнение песни какой-либо политический или военный подтекст. «Мы занимаемся только поднятием настроения в это тяжелое время», — резюмировал он.

