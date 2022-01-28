Верка Сердючка объяснила песню про Бандеру на российском канале
Украинский певец Андрей Данилко, известный сценическим образом Верки Сердючки, объяснил свое исполнение песни «Батько наш Бандера» про идеолога украинского национализма, лидера «Организации украинских националистов» (ОУН-УПА запрещена в России как экстремистская организация) Степана Бандеру на российском телеканале «Че». Об этом он рассказал изданию «Страна».
По его словам, это была импровизация, а не спланированный заранее номер. Кроме того, отметил артист, программа была записана несколько месяцев назад, когда в TikTok только набирал обороты флешмоб по исполнению этой песни школьниками.
«Не надо выдумывать то, чего нет. Эта песня в тот момент была вирусной и популярной. Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того», — заявил Данилко. Он также отметил, что не вкладывал в исполнение песни какой-либо политический или военный подтекст. «Мы занимаемся только поднятием настроения в это тяжелое время», — резюмировал он
О резонансном выступлении украинского музыканта сообщалось ранее 27 января. Перед тем как исполнить песню про Бандеру, Данилко спел пару хитов. После этого к нему выбежала девочка и вручила букет цветов. Артист решил спеть для ребенка еще одну песню и вместе со своей одетой в вышиванки командой начал исполнять композицию «Батько наш Бандера».
Юмористическая передача «Дизель-шоу», в ходе которой была исполнена песня, выходит на русском и украинском языках. Она транслируется на украинском телеканале ICTV, а с 8 февраля 2021 года ее стали показывать на российском канале «Че».