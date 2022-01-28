Медведев назвал условия признания «Талибана» Россией

Россия может признать радикальное движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в качестве официальной власти в Афганистане, если оно будет выполнять ряд возложенных на него обязательств. Условия для такого решения со стороны Москвы назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

По его словам, в настоящее время у России есть контакты с талибами, однако о признании официальной политической силой речи пока не идет. «Здесь позиция такая как бы общая существует по поводу формирования инклюзивного правительства, по поводу выполнения целого ряда обязательств, которые эта власть должна исполнять», — пояснил Медведев.

В частности, отметил он, представители движения должны вести на территории Афганистана активную борьбу с терроризмом, который по-прежнему представляет огромную проблему как для самих талибов, так и для других государств. Так, на сегодняшний день в стране все еще располагается огромный корпус боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). «Это катастрофа», — заключил зампредседателя Совбеза.

При этом он призвал понаблюдать, как «Талибан» будет справляться с этими задачами.

Ранее президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности официального признания талибов, заявил, что торопиться с этим нельзя. По словам российского лидера, вопрос исключения «Талибана» из списка террористических организаций будет обсуждаться в том числе с главами стран СНГ.

В рамках интервью, которое Медведев дал ведущим российским СМИ, он ответил на вопросы, затрагивающие наиболее актуальные темы, в том числе пандемию COVID-19, международную безопасность и ситуацию на Украине.