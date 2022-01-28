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Медведев поделился ожиданиями от финального матча Australian Open против Надаля

Даниил Медведев о матче с Рафаэлем Надалем в финале Australian Open: будет мощная битва

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев заявил о том, что в финальном матче Australian Open, в котором он встретится с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, большую роль будет играть физика. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Рафа любит затягивать розыгрыши — я тоже. Думаю, будет мощная битва», — такими ожиданиями поделился россиянин. Медведев также заявил, что постарается сыграть успешнее, чем в финальном матче на Australian Open год назад.

По словам россиянина, испанец будет бороться с первого до последнего очка. «И я тоже постараюсь это сделать», — заявил Медведев

Спортсмены встретятся в финальном матче в воскресенье, 30 января. Игра начнется в 11:30 по московскому времени. 25-летний Медведев становился победителем турниров «Большого шлема» один раз в карьере. На счету 35-летнего Надаля 20 побед.

Алексей Гусев
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