Украине и США предрекли разлад из-за возможного вторжения России

Между Украиной и США намечается разлад на фоне возможной подготовки к вторжению со стороны России. Это связано с рядом факторов, начиная от неудачных переговоров между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, и заканчивая разным освещением последних событий. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме и нескольких аналитиков.

Один из признаков предреченной ссоры — неудачные переговоры президентов, состоявшиеся 27 января. По информации источников в правительстве Украины, переговоры не были конструктивными, поскольку лидеры стран разошлись во мнениях относительно российской угрозы. К тому же, Байден предупредил Зеленского о неготовности США поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска.

Другая причина разлада — разное информационное освещение происходящего. Как отметил бывший высокопоставленный сотрудник Государственного департамента по контролю над вооружениями Томас Ди Нанно (Thomas DiNanno), администрации Байдена следует «охладить свой пыл» и использовать более дипломатичный язык, особенно на переговорах с Россией по гарантиям безопасности в Европе.

Наконец, стороны расходятся из-за того, к кому обращены их призывы. Если Зеленскому приходится «предотвращать панику у себя дома», то Байден, напротив, нацелен на аудиторию из европейцев и американцев. Вероятно, именно поэтому заявления второго гораздо более агрессивны.