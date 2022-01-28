Байден и Зеленский разошлись во мнениях относительно российской угрозы

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского нельзя назвать удачным, пишет CNN.

По информации источника издания в правительстве Украины, переговоры прошли не хорошо и были не конструктивными. Лидеры стран разошлись во мнениях относительно российской угрозы, к тому же, Байден предупредил Зеленского о неготовности США поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска. Американский президент заявил, что в адрес РФ превентивные санкции они вводить не планируют, а по поводу вступления Украины в НАТО не намечается никакого прогресса.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США начали поставку нового пакета военной помощи Украине, который включает летальные и нелетальные средства. В последние дни на Украину отправили три партии военной помощи весом почти в 300 тонн. «Готовятся новые поставки. Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — добавил он.