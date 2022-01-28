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Сотрудница отеля раскрыла правду о чистоте постельного белья в номерах

Блогерша объяснила, что немятое постельное белье в отелях при уборке часто не меняют

Фото: @hotel_hacks_ / TikTok

Сотрудница отеля и популярная блогерша под ником @hotel_hacks_, которая прославилась в сети благодаря видео о своей профессии, раскрыла правду о чистоте постельного белья и полотенец в гостиничных номерах. Подробностями она поделилась на видео в TikTok-аккаунте.

По словам девушки, зачастую персонал отеля не выполняет свою работу тщательно, так как на уборку номера в среднем отводится 30 минут (сьюта — 45 минут) — в большинстве случаев этого времени не хватает на замену всех простыней и полотенец после каждого гостя.

Блогерша объяснила, что если постельное белье выглядит немятым, то с высокой вероятностью его не будут менять. Однако если в номере бардак, горничные заменят простыни, наволочки и пододеяльники.

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«Так что вот вам совет. Попросите свежий комплект белья на ресепшене или принесите свой», — дала совет девушка.

Видео возмутило пользователей сети. «Я всегда перед отъездом снимаю простыни и кладу все полотенца в угол ванной. Делаю одолжение следующему гостю!», «Не могу поверить, что в хороших отелях гости могут спать на постельном белье, на котором спал другой гость», «Неправда! Я работала горничной во многих отелях и никогда так не делала, мы всегда меняли постельное белье», «И что теперь, каждый раз сдирать чистые простыни и полотенца?», «Сомневаюсь, что речь идет о высококлассных отелях», — такие комментарии оставили они под публикацией.

Ранее в январе эта же сотрудница отеля предупредила туристов об опасности использования кофемашин в номерах гостиниц. По ее словам, фильтры устройства редко опорожняют и протирают после каждого гостя, а значит, в них может находиться застойная вода, в которой хорошо разрастается плесень, грибки и бактерии.

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Дарья Рыбак
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