Любовница состоятельных мужчин рассказала об общении с их женами

Британка, которая практикует отношения с состоятельными женатыми мужчинами, рассказала об общении с их женами. Ее историю публикует Daily Mirror.

Вдова Гвенет Ли живет на две страны: она периодически бывает в Лондоне и Калифорнии. В обоих местах у нее есть любовники, которые обеспечивают ей роскошную жизнь. Ли признает, что, несмотря на множество плюсов в общении с миллионерами, ее напрягают их расстроенные жены, которые пытаются выйти с ней на контакт.

Британка поделилась историей, когда одна из жен нашла ее номер в телефоне мужа и позвонила. Женщина была пьяна и приглашала Ли выпить с ней и ее супругом. «Странно, но она даже не спросила, был ли у меня секс с ее мужем, а с этим конкретным мужчиной у меня его не было! Мы просто ходили на несколько свиданий», — отметила Ли.

Однажды у женщины был роман с владельцем медицинских клиник в Лондоне, жена которого была художницей. Поскольку британка коллекционирует произведения искусства, мужчина предложил ей посмотреть работы супруги. Ли пришла в мастерскую художницы и быстро нашла с ней общий язык — женщина так и не узнала, что познакомилась с любовницей мужа.

По словам Ли, не раз жены ее любовников предлагали ей секс втроем. Недавно она решила принять предложение от новой жены одного из своих партнеров, которая в прошлом также была любовницей мужчины.

Британка отметила, что во многом реакция женщин на измену мужа зависит от их происхождения. По данным Ли, мужья итальянок и латиноамериканок тщательно скрывают связи на стороне, потому что боятся разрушительного гнева своих жен. «Испанки и португалки тоже не смирятся с изменой — они сделают все, чтобы неверный муж почувствовал вину», — сказала она. Британские жены, по мнению женщины, самые терпеливые: они придерживаются принципа «ни о чем не спрашивай и ничего не говори».

Ранее сообщалось, что несколько любовниц и один любовник женатых людей поделились своими историями и рассказали о планах на Рождество. Часть из них расстраивалась, что их избранники проведут праздники с семьей, а часть, наоборот, мечтала побыть подальше от партнеров.