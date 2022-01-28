Задавшая российским школьникам на дом эротическую сказку учительница уволится

В городе Реж Свердловской области учительница, которая задала на дом четвероклассникам прочесть эротическую сказку Александра Пушкина «Царь Никита и 40 его дочерей», написала заявление об увольнении. Об этом сообщает E1.ru.

По данным издания, 70-летняя педагог написала заявление после нападок родителей школьников. «Она действительно хочет уволиться, но дело в том, что работать в школе некому, поэтому мы надеемся, что учитель все-таки останется», — заявила начальник управления образования Режа Ирина Клюева.

По ее словам, педагогу дали несколько дней отдыха, чтобы прийти в себя после случившегося. Преподаватель, которая задала прочесть эротическую сказку Пушкина, учила четвероклассников, пока их основной педагог был в декрете, пояснила Клюева.

«Учитывая возраст, учитывая такую нагрузку, она вместо другой сказки внесла вот этого "Царя Никиту". Там в программе дается перечень произведений. Учителю надо просто скопировать и вставить. Тут она допустила оплошность», — заявили в городском управлении образования.

Об инциденте в российской школе стало известно 27 января. Тогда в электронном дневнике педагог написала, что детям необходимо прочесть сказку «Царь Никита и 40 его дочерей». Директор учреждения Светлана Шишканова пояснила, что это произошло по ошибке, и добавила, что преподаватель дисциплинарно наказан.

