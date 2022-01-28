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Появилось видео с места обнаружения тела утонувшей в проруби россиянки

СК опубликовал видео с места обнаружения тела утонувшей 19 января в проруби женщины

Появилось видео с места, где обнаружили тело женщины, утонувшей в крещенской проруби в Гатчинском районе Ленинградской области. Кадры в пятницу, 28 января, публикует портал «78» в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что спустя десять дней поисков мертвую россиянку нашли в 150 метрах от Рождественского моста.

Сам инцидент произошел 19 января. На глазах у своих детей женщина прыгнула в необорудованную прорубь на реке Оредеж. Из-за сильного течения ее унесло. Кроме того, купель была несанкционированной, так что ее не проверяли спасатели и сотрудники Роспотребнадзора. По этой же причине на месте не дежурили сотрудники МЧС.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Евгения Куликова
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