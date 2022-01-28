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Тело утонувшей в крещенской проруби россиянки нашли спустя десять дней

В Ленинградской области нашли тело утонувшей 19 января в крещенской купели женщины

Кадр: Telegram-канал «112»

Спустя десять дней поисков найдено тело женщины, утонувшей в крещенской проруби в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал «112».

Россиянка пропала 19 января. На глазах у своих детей она прыгнула в необорудованную прорубь на реке Оредеж, и сразу ушла под воду — ее унесло течением. В поисках принимали участие водолазы, также были задействованы подводные дроны.

Уточнялось, что купель не проверяли спасатели и сотрудники Роспотребнадзора. По этой же причине около нее не дежурили сотрудники МЧС.

25 января сообщалось, что региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Ранее президент Федерации зимнего плавания Москвы, председатель Клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи Столицы» Наталья Серая поделилась в беседе с «Лентой.ру» рекомендациями для тех, кто хочет практиковать окунание в ледяную воду. Она рассказала, например, что не стоит заходить в воду медленно.

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Евгения Куликова
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