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Пенсионный фонд России предложили реорганизовать

«Ъ»: Пенсионный фонд и Фонд социального страхования планируют объединить в Социальный фонд

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию — Социальный фонд. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Таким образом, по информации издания, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Получение социальных услуг также должно стать более удобным за счет объединения их административных функций.

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Важным изменением значится то, что организация получит новый организационно-правовой статус «внебюджетный фонд». Сейчас же ПФР и ФСС являются государственными учреждениями. Координировать работу нового фонда будет Минтруд, а управлять им поручат наблюдательному совету.

Ожидается, что реформа должна состояться к 2023 году. Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

В ноябре 2021 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в стране требуется провести реформу пенсионного законодательства. Он указал на важность того, чтобы негосударственные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные программы и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами.

Ранее предполагалось, что Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) мог бы стать частью ПФР. Это позволило бы еще больше цифровизировать процессы получения социальной поддержки и оптимизировать их до уровня одного окна.

Марина Совина
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