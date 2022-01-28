Робот-хирург провел операцию без помощи человека

Разработанный специалистами Университета Джонса Хопкинса (США) робот самостоятельно провел сложную операцию без вмешательства человека. Об этом сообщает издание GizModo.

Роботизированная система Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) смогла провести анастомоз без помощи человека — операцию по восстановлению целостности кишечника. Машина прооперировала свинью, соединив отдельные фрагменты кишки и наложила швы. По словам ученых, робот уже сделал четыре подобные операции, и все завершились успешно.

В разговоре с журналистами специалисты рассказали, что анастомоз является очень сложной процедурой, так как требует от хирурга концентрации и точности — любая мелкая ошибка может привести к нарушению герметичности организма. Задачу усложняет тот факт, что живой организм находится в постоянном движении. По словам ученых, их робот впервые провел операцию быстрее и качественнее живого человека.

Робот был оснащен камерами ближнего инфракрасного и структурного света, с помощью которых мог воссоздать трехмерную карту организма пациента. Создатель STAR Аксель Кригер заявил, что в будущем робот мог бы выполнять более сложные операции, вроде удаления опухолей через небольшие надрезы.

Кригер также отметил, что создание роботизированного хирурга, который мог бы оперировать людей, вполне реально в будущем. Подобные системы могли бы проводить операции за пределами традиционных операционных — например, в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

Впервые Smart Tissue Autonomous Robot провел операцию на мягких тканях в мае 2016 года. Тогда ученые заметили, что машина очень аккуратно сделала надрезы и наложила швы, однако потратила на все процедуры в пять раз больше времени, чем живой хирург.