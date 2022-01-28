Черчесов отреагировал на поражение в дебютном матче во главе «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о матче четвертого тура чемпионата Венгрии против «Академии Пушкаша». Слова россиянина приводит сайт клуба из Будапешта.

По мнению специалиста, на ход игры повлияло ранее удаление в составе «Ференцвароша». Он также отметил, что худшими в исполнении его команды были первые 20 минут встречи. «Мне пришлось кричать в раздевалке в перерыве, что не всегда в моем стиле — но я хотел зажечь ребят, и у меня это получилось. К сожалению, сравнять счет не удалось», — добавил Черчесов.

Встреча против «Академии Пушкаша», ставшая для Черчесова дебютной во главе «Ференцвароша», прошла в четверг, 27 января. Команда российского специалиста потерпела поражение со счетом 0:1.

58-летний российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря. До этого Черчесов работал главным тренером сборной России.

