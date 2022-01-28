Риелторы рассказали об изменении ипотечных ставок в 2022 году

Все предпосылки перехода к двузначным цифрам ипотечной ставки уже сложились в макроэкономике. В 2022 году она может дойти до 10,5 процента, отметила председатель комитета по аналитике Российской гильдии риелторов (РГР) Эльвира Епишина. Это не снизит покупательский спрос на недвижимость, считает член комитета по работе с ключевыми партнерами РГР Ирина Киселева. Своими мнениями эксперты поделились в ходе беседы с «Лентой.ру».

Падение курса рубля и ипотечная ставка

Падение курса рубля идет не первый год, отметила Епишина. Это сказывается на платежеспособности населения, но на рынок кредитов никак не влияет, добавила эксперт.

У нас в России все наоборот. Когда курс рубля падает, люди пытаются вложить в недвижимость, потому что недвижимость в цене растет, даже если есть кризис на рынке Эльвира Епишина член Российской гильдии риелторов

По ее словам, курс рубля и ипотечную ставку не стоит связывать. Если раньше, в 1990-е и в начале 2000-х, некоторые локальные рынки переходили на расчет в долларах, и тогда имело смысл подсчитывать разницу между курсами валют, то сейчас это практически бессмысленно, отметила Епишина.

Ее коллега, член комитета по работе с ключевыми партнерами РГР и управляющая ипотечной компании, сообщила, что уже сейчас наблюдается очень активное кредитование по ипотеке самим населением. Она связала это с тем, что люди предчувствуют рост ипотечной ставки, а также с неспокойной новостной повесткой. «Некоторые клиенты говорят "да тут скоро война с Украиной, лучше сейчас купить, потом вообще кредитовать не будут". Это, конечно, не основная причина почему люди идут за кредитом, но по информации от 27 банков и у всех сейчас куча заявок от заемщиков. Некоторые уже план выполнили», — рассказала Кисилева.

Двузначная ипотечная ставка

По прогнозам экспертам, в скором времени можно будет увидеть двузначную ипотечную ставку. «Если уже сейчас ставка 9,3-9,7, то до 10 в принципе мы скоро дойдем. Плюс если будет расти учетная ставка. Для перехода к двузначным цифрам по ставке есть все предпосылки в макроэкономике», — высказалась Епишина.

Управляющая ипотечной компании спрогнозировала, что ипотечная ставка в 2022 году будет составлять 10,5 процентов. Затем, в 2023 году, она начнет снижаться. «2022 год мы пройдем по ставке ориентировочно 10-10,5%. Что будет дальше. Инфляция немного остановится, соответственно ставку будут потихоньку снижать. Не резко, но будут. Потому что целевой ориентир нашего правительства в плане ипотечной ставки для населения это 8-9 процентов. К этой цифре всячески будут стараться вернуться. Но в 2022 году мы не ждем таких цифр», — сообщила эксперт.

Бум продаж

Согласно прогнозу Киселевой, наблюдать рост или падения спроса на недвижимость в 2022 году не придется. Она объяснила это тем, что фактор роста ипотечной ставки минимизируется ценой квадратного метра.

Люди активно идут на ипотеку. Когда ставки были по 12 процентов, люди все равно брали. И не от безысходности. Тут основной фактор в том, что квадратный метр растет в цене. По нашим подсчетам, процентов на 20 за год Ирина Киселева член Российской гильдии риелторов

Ее коллега добавила, что бум по продажам уже был в 2021 году. В нынешнем году люди будут подходить к вопросу покупки недвижимости более взвешено. «Цены во многих мегаполисах и городах-миллионниках перегреты за 2020 и 2021 годы. Ценник очень вырос, а платежеспособность конечно нет. На локальных рынках темпы роста зарплат, даже если он есть, все равно не успевает за темпом роста цен. Поэтому люди будут более взвешено подходить к вопросу покупки недвижимости. Но покупать все равно будут, потому что у нас люди все-таки предпочитают приобретать недвижимость, чтобы обеспечить себя и своих детей жильем», — поделилась Епишина.

Ранее стало известно, что за 2021 год квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали во всех крупных городах России. В среднем квадратный метр в маленьких квартирах поднялся в цене на 23,5 процента — до 90,9 тысячи рублей. Средняя стоимость малогабаритной квартиры выросла на 18,7 процента — 2,5 миллиона рублей. Такой тип жилья подорожал стремительнее, чем другие: квадратный метр в средней квартире поднялся в цене на 19,4 процента, а стоимость лота — на 14,7 процента.