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Нападение стаи бездомных собак на ребенка в российском городе попало на видео

Стая бездомных собак напала на ребенка в центре Уфы

Стая бездомных собак напала на ребенка в центре Уфы. Случившееся попало на видео. Запись инцидента публикует РИА Новости.

Уточняется, что все произошло на улице Айская. Животных отогнал оказавшийся рядом с ребенком дворник.

Региональное управление Следственного комитета (СК) организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), говорится в сообщении ведомства.

Ранее в январе стало известно, что в поселке Домна Читинского района Забайкальского края семилетнюю девочку загрызла стая бродячих собак. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело.

Евгения Куликова
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