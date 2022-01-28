В Турции объяснили стремление Эрдогана к посредничеству между Россией и Украиной

Военный конфликт между Россией и Украиной противоречит интересам Турции, поэтому турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган демонстрирует стремление к посредничеству между Москвой и Киевом. Об этом заявил профессор университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал в беседе с «Лентой.ру».

Он пояснил, что Турция граничит и плотно сотрудничает с обеими странами. «Эскалация нынешнего кризиса в настоящую войну определено скажется на отношениях Турции с этими странами и ее интересах», — сказал Унал.

Вместе с тем, по мнению политолога, Анкара может быть успешна в роли посредника в том числе благодаря тому, что смягчила свою позицию по статусу Крыма. «Сама суть политики Турции по этому вопросу не изменилась, то есть Анкара не считает Крым российским, но смягчила тон своих высказываний по этому вопросу», — объяснил он.

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что Эрдоган приглашает президентов России и Украины провести переговоры, чтобы обсудить возникшие между странами противоречия. В Кремле сообщили, что предложение турецкой стороны пока не обсуждалось официально, но Москва приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины.