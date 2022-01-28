Мужчина принял тест на беременность за тест на COVID-19 и испугался за подругу

Пользовательница TIkTok @hannahalexisgrace рассказала, как ее парень перепутал ее тест на беременность с положительным тестом на COVID-19 и испугался.

Ханна Алексис Грейс опубликовала видеозапись, на которой показала скриншоты переписки, где сообщает возлюбленному по имени Чарли, что поняла, почему плохо себя чувствовала. Она отправила ему сообщение с фотографией результата теста на беременность. Мужчина отвечает ей: «Ты разыгрываешь меня?» На это она пишет: «Нет. Меня буквально трясет». Возлюбленный интересуется, рассказала ли она еще кому-нибудь о положительном тесте, и Грейс признается, что сообщила паре подруг.

Сначала испуг мужчины смутил пользовательницу TikTok, но, когда Чарли сказал: «Не паникуй. Нам просто придется изолироваться на десять дней», она все поняла. Оказывается, мужчина принял тест на беременность за тест на коронавирус. Он даже спросил у возлюбленной, не положительный ли тест у ее матери. В конце концов Грейс прояснила ситуацию. На это парень ответил: «О боже».

Эта история насмешила подписчиков Грейс. «Чарли потерял сознание после последнего сообщения», — написал один из них. «10 дней изоляции? А 18 лет не хочешь?» — пошутил другой.

Некоторые комментаторы удивились, что Грейс выбрала для сообщения столь сногсшибательных новостей переписку в мессенджере. На это Грейс ответила: «Мне предстоит растить ребенка и заботиться о нем в течение девяти месяцев. Я могу сообщить ему так, как мне захочется».

Ранее сообщалось, что врач из Лондона, Англия, приняла положительный тест на COVID-19 за тест на беременность и поздравила подругу. Ситуация прояснилась, когда на вопрос, рада ли она такому результату, подруга ответила: «Нельзя сказать, что я в экстазе».