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Врач приняла тест на коронавирус за тест на беременность и поздравила подругу

Врач из Англии перепутала положительный тест на коронавирус с тестом на беременность
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Фото: Ray Tang / Xinhua / globallookpress.com

Врач из Лондона, Англия, приняла положительный тест на COVID-19 за тест на беременность и поздравила подругу. Об этом сообщает издание The Mirror.

34-летняя предпринимательница Хелен Филлипс отправила фотографию своего положительного теста на коронавирус подруге, которая работает врачом. Женщина была расстроена, так как из-за заболевания ей пришлось пропустить мероприятие по работе, организацией которого она занималась несколько месяцев.

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В ответ подруга спросила, как она себя чувствует. Филлипс ответила, что у нее несильный кашель и болит горло. Женщина подчеркнула, что ощущала усталость на прошедшей неделе, но не испытывает никаких серьезных симптомов. На это подруга спросила, рада ли она такому результату теста.

На странный вопрос Филлипс ответила: «Нельзя сказать, что я в экстазе». В этот момент, наконец, стало ясно, что женщины разговаривают о совершенно разных тестах. Филлипс поняла, что ее подруга приняла результат теста на коронавирус за сообщение о беременности. «Сначала я подумала: "О боже, она же врач. Что если они выявили, что счастливые люди хуже переносят COVID-19?"» — сказала она.

Англичанка отметила, что тесты выглядят похожими, поэтому неудивительно, что подруга их перепутала. Однако она добавила, что сообщила бы друзьям о беременности иным способом.

Женщина рассказала, что и ее, и подругу развеселила эта ситуация. Извинившись за путаницу, врач сказала: «Я не сильно задумалась о тесте, честно говоря. Я еще не проснулась. Когда я поняла, что это тесты на коронавирус, я так расхохоталась, что сон как рукой сняло, хотя было еще шесть утра».

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что сделал четыре экспресс-теста на COVID-19 и получил два положительных и два отрицательных результата. Он отметил, что сдал все четыре анализа в один день.

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