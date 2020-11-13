Илон Маск сделал тест на COVID-19 и получил два противоположных результата

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что сделал четыре экспресс-теста на COVID-19 и получил два положительных и два отрицательных результата. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Это какая-то безумная фикция», — прокомментировал произошедшее предприниматель. Маск отметил, что сдал все четыре анализа в один день. Тесты были от одного производителя, обследования проводила одна и та же медсестра.

В комментариях бизнесмен отметил, что если подобное произошло с ним, это могло случиться и с другими людьми. Чтобы понять, болен он или нет, он решил сдать ПЦР-анализ на наличие коронавируса в нескольких лабораториях. По его словам, результаты будут готовы через сутки.

Маск признался, что у него появились симптомы обычной простуды, но решил все же провериться.

Некоторые пользователи обвинили предпринимателя в безответственности. «Пожалуйста, хватит мутить воду во время серьезнейшего кризиса в системе здравоохранения. Все ради того, чтобы продать больше машин», — написал комментатор с ником @__Keenan____. Другие пользователи отметили, что экспресс-тесты действительно часто ошибаются, и посоветовали Маску позже сдать кровь, чтобы проверить наличие антител к COVID-19.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал ПЦР-тест самым надежным методом выявления коронавируса. «Значительное количество ложноположительных результатов, к сожалению, бывает. Поэтому по-настоящему увидеть [наличие коронавируса] можно только прямым методом, а прямой метод — это метод ПЦР», — заявил он.