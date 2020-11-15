Илон Маск описал симптомы коронавируса

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск описал симптомы заболевания после получения противоположных результатов тестов на COVID-19. Об этом он написал в Twitter.

По словам предпринимателя, у него «умеренный случай COVID-19». «Мои симптомы — это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус — это разновидность простуды», — пояснил Маск. Его самочувствие сравнимо с ощущениями при обычной респираторной инфекции, однако «с большей болезненностью тела и туманной головой при кашле и чихании».

Глава компаний подчеркнул, что лаборатории до сих не прислали ему однозначный результат тестов на COVID-19.

13 ноября Маск заявил, что сделал четыре экспресс-теста на COVID-19 и получил два положительных и два отрицательных результата, при этом он сдал все анализы в один день, тесты были от одного производителя, а обследования проводила одна и та же медсестра.

Чтобы понять, болен он или нет, Маск решил сдать ПЦР-анализ на наличие коронавируса в нескольких лабораториях. Результаты обещали прислать через сутки.