Tesla начала продавать алкоголь после шутки Илона Маска

Производитель электрокаров Tesla начал продавать текилу после первоапрельской шутки главы компании Илона Маска. Об этом говорится в заявлении компании.

В 2018 году Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте шутку в формате новости. Он написал, что Tesla обанкротилась, а ее основатель Илон Маск обнаружен пьяным возле своего электромобиля Model 3 в окружении пустых бутылок от «Teslaкила».

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В 2020 году компания выпустила небольшую серию премиального алкогольного напитка под названием Tesla Tequila. Ее будут разливать в специальные стеклянные бутылки в форме молнии, а стоимость одной такой бутылки составит 250 долларов.

Илон Маск известен своими шутками и каламбурами, которые нередко превращает в бизнес. В 2016 году он основал транспортный стартап The Boring Company, который специализируется на строительстве подземных тоннелей. Название компании одновременно переводится с английского языка как «бурильная» и «скучная».

В 2017 году она начала продавать черные кепки с белой надписью «The Boring Company». В декабре Маск пообещал, что компания выпустит огнемет, если удастся продать 50 тысяч кепок. Уже в начале следующего года было объявлено о скором начале продаж 20 тысяч безопасных огнеметов нового поколения по цене 500 долларов за штуку и открыт предзаказ.

«Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!» — написал Маск в Twitter. Все огнеметы раскупили за несколько дней.