Илон Маск публично повздорил со своей возлюбленной из-за твита

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter фразу, которая не понравилась его возлюбленной, канадской певице Граймс.

«Местоимения — отстой», — написал Маск. Так он выразил свое отношение к трансгендерным людям, которые придают большое значение тому, какие местоимения используются по отношению к ним.

В свою очередь Граймс не поддержала возлюбленного. «Я люблю тебя, но, пожалуйста, выключи свой телефон или позвони мне. Я не могу поддерживать ненависть. Пожалуйста, прекрати это», — написала она в комментарии к твиту.

Вскоре девушка удалила эту запись, чем удивила подписчиков. Они сочли, что она сделала это под давлением Маска.

Ранее Илона Маска заподозрили в избиении актрисы Эмбер Херд. Артистка заявляла, что в 2016 году стала жертвой домашнего насилия со стороны бывшего мужа Джонни Деппа. Охранник пентхауса, в котором жила звездная пара, рассказал о следах побоев на лице Херд, появившихся в то время, когда ее часто посещал Маск.