Подавляющее большинство зараженных коронавирусом оказались здоровы

До 90 процентов зараженных коронавирусом на самом деле ничем не болеют и не несут опасности для окружающих. Об этом заявили эксперты из США, основываясь на результатах многоэтапного эксперимента в трех штатах. Результаты исследования публикует газета The New York Times.

Некоторые из ведущих американских экспертов в области общественного здравоохранения в США озадачились новой проблемой, касающейся тестирования на коронавирус. По их мнению, стандартные тесты диагностируют заражение у множества людей, которые являются носителями относительно незначительного количества вируса. Так, подавляющее большинство людей, которые были признаны COVID-положительными, могут быть безопасными для окружающих в силу того, что у них может не быть достаточного количества вирусных единиц, чтобы заразить другого человека.

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Исследователи отмечают, что это усложняет задачу по выявлению настоящих контагиозных больных. Они уточняют, что решение состоит не в том, чтобы проводить меньше тестов или пропускать тестирование людей без симптомов — напротив, новые данные подчеркивают необходимость более широкого использования экспресс-тестов, даже если они менее чувствительны, пишет газета.

Наиболее широко используемый тест на коронавирус — ПЦР-диагностика. На вопрос о том, инфицирован ли пациент, подобный тест дает односложный ответ — «да» или «нет». «У нас есть один показатель для всего, и это всего лишь плюс или минус — вот и все», — сказал доктор Майкл Мина, эпидемиолог из Гарвардского университета. Он добавил, что таких показателей недостаточно — по его словам, важнее определять степень заразности пациента.

Метод работы ПЦР-тестов заключается в том, что генетический материал вируса циклически увеличивается. Чем меньше циклов требуется, тем больше вируса или вирусной нагрузки в образце, а чем больше вирусная нагрузка, тем выше вероятность того, что пациент заразен. Таким образом, человек может быть признан COVID-положительным, даже если в его биоматериале есть какие-то остаточные, совершенно незначительные следы вируса.

Одним из решений проблемы может быть корректировка количества циклов, используемых для определения, инфицирован ли пациент. Большинство тестов устанавливают предел на уровне 40 циклов, некоторые — 37. Американские ученые считают, что количество циклов должно сократиться до 30–35, при этом необходимо указывать, на каком повторе был выявлен вирус. Отмечается, что глубокое копание в образцах может отловить не только живой вирус, но и его неопасные фрагменты: чем меньше циклов необходимо для его выявления, тем более опасен зараженный.