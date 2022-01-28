Медведев призвал приспособиться под углеродные требования Европы

На фоне трансформации подходов к углеродному регулированию в Европе России необходимо приспосабливаться к требованиям партнеров, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«Мы прекрасно понимаем, что по некоторым позициям, например в Европейском союзе, уже сформировалась точка зрения. И эту точку зрения мы, конечно, никак изменить не можем, даже если она нам не нравится или кажется дискриминационной. То есть мы должны приспосабливаться, предлагать какие-то варианты и европейским партнерам, а с другой стороны, стимулировать и свои производства», — сказал Медведев.

Он призвал не допускать несправедливых ограничений в отношении российских компаний, при этом создавая такие условия, которые заставят предприятия менять стандарты своей деятельности и внедрять лучшие практики. «Это точно не одномоментный процесс, это не будет происходить в течение года-двух. А если кто-то это нам будет пытаться навязывать, то это уже попытка нас ограничить, это уже попытка просто вести недобросовестную конкуренцию», — отметил заместитель председателя Совета безопасности.

Говоря о климатической повестке в целом, Медведев заметил, что зарубежные партнеры России еще не так давно отказывались учитывать подобные факторы. «Сейчас все стали говорить о том, что это нужно. Я прекрасно помню время, это было лет 10-12 назад, когда наши партнеры, крупнейшие страны, кстати, не буду их называть, но сами понимаете, о чем идет речь, считали, что этим вообще не надо заниматься, что это бессмысленно, что никакого резона в этом нет, что никаких объективных данных мониторинговых, подтверждающих изменение климата, не существует», — пояснил он.

Евросоюз планирует выйти на чистый нулевой уровень выбросов к 2050 году, что подразумевает серьезную трансформацию промышленности и энергетики. Летом 2021-го Брюссель анонсировал введение так называемого трансграничного углеродного налога, который будет взиматься с импортируемых товаров с повышенным углеродным следом. В российском правительстве указывали, что видят в новых мерах признаки формирования барьеров в торговле. Москва планирует добиться от международных партнеров взаимного признания углеродных единиц, что позволило бы российским компаниям снизить углеродный след своей продукции. Сама Россия хочет выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года.