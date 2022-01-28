Закон о запрете гомосексуальных сцен в кино запланировали принять летом

Закон о запрете показа гомосексуальных сцен в кино запланировали принять летом или осенью этого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что законопроект об ЛГБТ-сценах в фильмах и сериалах внесут в Госдуму в весеннюю сессию. «Не так просты эти согласования. Это сложно», — сказала Останина.

В ноябре 2021 года стало известно, что Роскомнадзор задумал запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Одна из инициатив ведомства предполагает введение для онлайн-кинотеатров «запрета на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Их предлагается внести в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации — страницы, с которой интернет-провайдеры и операторы связи по требованию Роскомнадзора обязаны блокировать.