В США задержали угрожавшего убить Байдена мужчину

В американском штате Канзас задержали местного жителя, который угрожал убить президента США Джозефа Байдена. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на судебные документы.

По информации издания, Скотт Мерримен позвонил в полицию Канзаса и сообщил, что направляется в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом и сказать ему, что люди «сыты по горло расколом в стране, и что ему следует обратиться к богу». Кроме того, мужчина заявил, что бог якобы приказал ему отправиться в столицу США, чтобы «отрубить голову змею в сердце нации».

Сотрудники правоохранительных органов задержали Мерримена на парковке ресторана, когда он ехал из Канзаса в Мэрилэнд. В пятницу, 28 января, против него возбудили уголовное дело.

Ранее в декабре сообщалось, что полиция США задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Правоохранителям поступило несколько сообщений о мужчине, который вооружен дробовиком. Отмечается, что он ходил около ограды здания.