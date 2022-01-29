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Сбежавший в Белоруссию польский солдат обратился в Гаагский трибунал

Польский солдат Эмиль Чечко сообщил, что подал заявление в Гаагский трибунал

Кадр: InfoSpecNaz БЕЛЯКОВ / Youtube

Польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию в середине декабря 2021 года, обратился в Гаагский трибунал. Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном на Youtube-канале белорусской провластной организацией «Системная правозащита».

«Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал, — рассказал Чечко. — Заявление было принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено». Он добавил, что готов отвечать за свои поступки.

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Чечко утверждает, что польские СМИ распространяют неверную информацию о происходящем на границе Белоруссии. «Я прошу Вас самостоятельно проверять в иностранных СМИ информацию, которая представляется о ситуации на белорусско-польской границе, — призвал он. — Информация, представленная в польских СМИ, является часто лживой и неправдивой».

Я считаю, что польское общество имеет право знать правду о ситуации, которая происходит на границе. И я говорю не только о смерти солдата на границе или о моем бегстве, но и о факте, что на польско-белорусской границе гибли люди

Эмиль Чечко

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши Эмиль Чечко перешел на белорусскую сторону 16 декабря, после чего попросил убежище. Он заявил, что его сослуживцы убили более 240 беженцев с Ближнего Востока, пытавшихся попасть в Евросоюз. Незадолго до его побега польский суд приговорил Чечко к лишению свободы на шесть месяцев за избиение собственной матери. В декабре приговор был утвержден.

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Олег Парамонов
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