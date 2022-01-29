Токаев ответил на вопрос о долге перед Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что никаких предварительных условий со стороны Кремля для отправки сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) на помощь не было. Так он ответил на вопрос о долге перед президентом России Владимиром Путиным в интервью на телеканале «Хабар 24».

«Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было», — сказал Токаев, заметив, что Россия для Казахстана является союзным государством.

Также казахстанский лидер отметил, что контингент ОДКБ во время миссии в Казахстане не произвел ни единого выстрела.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что силы ОДКБ стали решающим фактором в спасении Казахстана от государственного переворота. По его словам, миротворцы предотвратили атаки на столицу республики Нур-Султан.

Мирные протесты начались в Казахстане 2 января и вскоре охватили многие города страны. В ночь с 4 на 5 января начались поджоги полицейских машин и акты мародерства. Вооруженные банды и часть примкнувших к ним протестующих захватила правительственные здания, в том числе штаб Комитета национальной безопасности в Алма-Ате. Стабилизировать ситуацию удалось только к 7 января после введения сил стран ОДКБ.