Суд арестовал организатора бойкота ковид-сертификатов в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал ресторатора Александра Коновалова, который в начале января организовал бойкот ковид-сертификатов в заведениях общепита и стал известен как лидер барного сопротивления. Об этом сообщает ТАСС.

Коновалова подозревают в посредничестве при передаче взятки в 50 тысяч рублей сотрудникам полиции. Он будет заключен под стражу до 27 марта 2022 года.

Как рассказал источник агентства, Коновалов получил 50 тысяч рублей от представителя кальянной и пообещал за эти деньги решить вопрос о возвращении изъятого имущества. По материалам проверки следственные органы возбудили в отношении Коновалова уголовное дело по статье 291.1 Уголовного кодекса России («Посредничество во взяточничестве»).

В декабре 2020 года Коновалов объединил более 40 баров Петербурга, которые собирались игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в праздники. Он пояснил, что некоторый бизнес может навсегда закрыться из-за новогоднего локдауна, что намного страшнее штрафов и санкций.

Ранее в Санкт-Петербурге после рейда правоохранителей по кафе и барам, нарушавшим антиковидные ограничения, была приостановлена деятельность 20 заведений. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). На 103 физических лица, которые находились в помещениях, были составлены протоколы об административных правонарушениях.