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Смерч на российском курорте попал на видео

В Большом Утрише смерч сошел на берег и разрушил несколько построек

В селе Большой Утриш Краснодарского края местный житель снял на видео смерч. Ролик появился в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.

На камеру попали сгустившиеся над Черным морем облака и вихрь. «Он сюда идет! Быстрей, бегом в машину!» — слышно за кадром голос автора записи. На кадрах видно, как ураган сошел на берег российского курорта и разрушил несколько построек около пляжа.

«Смерч в Утрише 29 января вышел на берег и разрушил часть набережной», — говорится в подписи к видео.

Ранее последствия разрушившего пляж мощного шторма в Сочи попали на видео и вызвали возмущение в сети. На кадрах видно, как на узком участке пляжа, который остался незатопленным, валяются остатки и обломки пляжной инфраструктуры: перевернутые беседки, разломанные и сорванные деревянные настилы, снесенные с места киоски.

Валентина Процкова
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