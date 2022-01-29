Найдена причина многомесячной одышки после COVID-19

Британские медики нашли причину постковидного синдрома, вызывающего многомесячную одышку у части пациентов, которые переболели COVID-19. Об этом сообщает BBC News.

Британские специалисты обнаружили, что магнитно-резонансная томография с ксеноном в качестве ингаляционного контрастного агента позволяет заметить аномалии, которые сохраняются в легких при постковидном синдроме. В ходе пилотного проекта они изучили легкие 11 пациентов, которые перенесли COVID-19 в легкой форме и позднее страдали от постковидного синдрома, 12 пациентов, попавших в больницу с COVID-19, но не испытывающих постковидного синдрома, и участников контрольной группы, состоящей из 13 здоровых людей. Оказалось, что распространение газа по легким при постковидном синдроме так же затруднено, как при острой фазе болезни.

Авторы исследования предполагают, что COVID-19 вызывает микроскопические повреждения легких, которые невозможно заметить при помощи компьютерной томографии, пишет The Guardian. Предварительные результаты, которые они получили, были опубликованы на сайте Оксфордского биомедицинского исследовательского центра.

Постковидный синдром наблюдается у примерно 20 процентов людей, выздоровевших после заражения новой коронавирусной инфекцией. В течение нескольких месяцев после болезни они продолжают страдать от некоторых симптомов COVID-19, в том числе одышки, повышенной утомляемости и снижения умственной работоспособности. Лечение и диагностика затрудняются тем, что обычные методы обследования, в том числе компьютерная томография, не выявляют у них никаких отклонений.

Ранее сообщалось, что доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова напомнила, что омикрон-штамм COVID-19 влияет на нервную и кровеносную системы человека и может вызывать постковидный синдром. Диагностировать его возможно только спустя три месяца после болезни.